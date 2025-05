Incêndio deixa crianças sem aulas em escola municipal na Tijuca, no Rio de Janeiro

Na Tijuca, a Escola Municipal Leitão da Cunha foi atingida por um incêndio na Rua Major Ávila durante a madrugada.

O Corpo de Bombeiros está no local para combater as chamas e avaliar os danos, enquanto a Defesa Civil chegou para verificar a estrutura do prédio e segurança nas proximidades.

A escola estava em reforma, com expectativa de inauguração, mas o incêndio alterou esses planos.

A rua foi interditada, e os moradores acordaram assustados pela movimentação.