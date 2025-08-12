Influenciador tem celular roubado por falsos ambulantes durante live na avenida Brasil
Carlos Renato Azevedo, o "Matte Afrodisíaco", comprava biscoitos, quando o crime aconteceu; a polícia conseguiu prender os dois ladrões
Carlos Renato Azevedo, conhecido como "Matte Afrodisíaco", foi surpreendido por criminosos enquanto transmitia ao vivo de seu carro na avenida Brasil, na altura de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ao parar para comprar biscoitos de supostos vendedores ambulantes, um dos indivíduos roubou seu celular. A polícia prendeu os dois homens rapidamente, mas o aparelho não foi recuperado. Carlos agora utiliza um telefone emprestado para suas transmissões.
