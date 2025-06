Jovem é encontrada morta e mutilada por cães dentro de casa de comerciante na Pavuna

Na madrugada do dia dos namorados, Marceli Júlia Araújo da Silva, de 18 anos, foi filmada de bicicleta na rua Robert Schumann, no Jardim América, sem saber que encontraria uma emboscada. Horas depois, o corpo da jovem foi encontrado na casa do comerciante chinês Zhaohu Qiu, na comunidade Beira Rio, na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro , com marcas de ataque de cães.

Zhaohu Qiu, de 35 anos, teria atraído Marceli para sua casa com uma promessa. Câmeras de segurança da região mostraram o homem puxando um carrinho encoberto por uma lona azul, provavelmente com o corpo da jovem. Testemunhas afirmam que Zhaohu era obcecado por ela. A polícia aguarda o resultado da perícia para determinar a causa da morte. O caso chocou os moradores, que fecharam ruas em protesto por justiça.

aqui!