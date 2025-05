Jovem é vítima de feminicídio após reatar com companheiro violento no Rio

Maiara Fernanda da Silva, 26 anos, foi vítima de feminicídio no Rio de Janeiro após reatar com Alexander Alves, 30 anos, de quem estava separada há três meses. Após uma discussão na volta do Maracanã, Alexander a atacou com um mata-leão.

O corpo de Maiara foi encontrado em um matagal em Guaratiba. A família, que levou mais de 48 horas para saber o ocorrido, já havia notado sinais de violência anterior. Elaine, irmã de Maiara, chegou a alertá-la sobre o risco de morte. Alexander se entregou à polícia e confessou o crime, tendo prisão temporária decretada.

