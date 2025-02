Jovem morre baleado durante confronto entre facções na zona norte do Rio

Um jovem de 21 anos morreu baleado durante o confronto entre facções em disputa por território na zona norte do Rio de Janeiro . De acordo com a polícia, traficantes do CV (Comando Vermelho) invadiram o morro do Fubá, no Campinho, para atacar criminosos do TCP (Terceiro Comando Puro), no domingo (23).

O corpo de Edmilson Alexandre Isaías foi encontrado em frente a um supermercado da região e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O caso está sob investigação na DHC (Delegacia de Homicídios da Capital).

aqui!