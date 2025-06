Jovem soldado do Exército morre misteriosamente após passar mal em quartel no Rio

Jorge Iago da Silva Barreto, um soldado do Exército de 19 anos, morreu após apresentar sintomas que começaram no quartel, em Triagem, na zona norte do Rio de Janeiro , onde foi medicado. Os sintomas pioraram em casa, com placas escuras pelo corpo e rosto inchado. No Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste, ele foi entubado e sofreu paradas cardiorrespiratórias, falecendo na madrugada de terça-feira (10).

A investigação sobre a causa da morte inclui uma autópsia e análise de alimentos, com expectativa de resultados em até três meses. Jorge aspirava seguir a carreira militar, um sonho herdado de sua mãe. Seu sepultamento será no cemitério do Murundum, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio.

