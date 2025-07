Justiça devolve administração do sambódromo à prefeitura do Rio

A Justiça concedeu uma liminar que devolve a administração do sambódromo à prefeitura do Rio de Janeiro . O desembargador Benedito Abicair atendeu ao pedido do prefeito Eduardo Paes, que alegou que a lei estadual invadia competências municipais e violava o pacto federativo. Com isso, a gestão permanece com o município enquanto o processo judicial continua em andamento.

