Ladrão com 87 passagens pela polícia é preso ao tentar se esconder em forro de loja em Copacabana

O bandido Patrick Rocha Maciel, de 21 anos, foi surpreendido e preso por policiais militares ao ser encontrado escondido no forro de uma loja em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro . Com 87 passagens pela polícia, a maioria por furto, ele estava portando R$ 768 e um baralho. A prisão ocorreu no dia de seu aniversário, após o acionamento do sistema de segurança do estabelecimento. Patrick já havia sido preso em janeiro por arrombar um consultório, causando um prejuízo de R$100 mil, e novamente em abril, ao ser detido por furto em um mercado, poucos dias após ser liberto.



