Ladrão é preso em flagrante ao tentar furtar picanha em supermercado na zona sul do Rio

Arão Rogério de Souza Batista, de 31 anos, foi preso em flagrante ao tentar furtar peças de picanha avaliadas em R$ 500 de um supermercado em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro . Quatro dias antes, ele já havia furtado bacalhau, causando prejuízo de R$ 300. Com 16 passagens pela polícia por diversos crimes, sua prisão foi mantida devido a uma condenação recente por roubo. Arão costumava usar roupas pretas e uma touca para se passar por funcionário, facilitando o acesso às mercadorias. Investigadores buscam identificar possíveis comparsas e os destinos dos produtos furtados.



