Ladrão é preso em flagrante ao tentar furtar picanha em supermercado na zona sul do Rio

Arão Rogério de Souza Batista costumava usar roupas pretas e uma touca para se passar por funcionário; ele tem 16 passagens pela polícia por diversos crimes

RJ no Ar|Do R7

Arão Rogério de Souza Batista, de 31 anos, foi preso em flagrante ao tentar furtar peças de picanha avaliadas em R$ 500 de um supermercado em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Quatro dias antes, ele já havia furtado bacalhau, causando prejuízo de R$ 300. Com 16 passagens pela polícia por diversos crimes, sua prisão foi mantida devido a uma condenação recente por roubo. Arão costumava usar roupas pretas e uma touca para se passar por funcionário, facilitando o acesso às mercadorias. Investigadores buscam identificar possíveis comparsas e os destinos dos produtos furtados.

