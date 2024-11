Ladrões são flagrados em assaltos na esquina da Secretaria de Polícia Civil, no centro do Rio

Ladrões foram flagrados em, ao menos, três assaltos na esquina da sede da Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro, no centro do Rio . O local também fica a poucos metros da delegacia do bairro, responsável por investigar os crimes que acontecem na área.

De acordo com o ISP (Instituto de Segurança Pública), 160 roubos foram registrados na região somente neste ano. A polícia informou que os agentes realizam diligências para identificar os envolvidos nos crimes.