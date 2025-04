Lançamento do RG Animal facilita a identificação de cães e gatos no Brasil

O lançamento do RG Animal, documento que identifica cães e gatos, pode ajudar no controle sanitário e na localização de animais perdidos. O sistema SinPatinhas, desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente, está disponível para cadastro gratuito e não obrigatório. Para obter o RG, tutores podem acessar o site sinpatinhas.mma.gov.br e fornecer os dados do pet.



