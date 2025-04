Mãe e filho baleados dentro de casa no Complexo do Chapadão O adolescente de 14 anos foi atingido na cabeça e a mãe levou um tiro no braço enquanto dormiam

RJ no Ar|Do R7 07/04/2025 - 09h36 (Atualizado em 07/04/2025 - 09h35 )

