Marketing? Rapper Oruam usa fotos do momento em que foi detido para lançar álbum

O rapper Oruam deixou a delegacia após pagar uma fiança de 40 salários mínimos — cerca de R$ 60 mil. O cantor havia sido detido por fazer manobras perigosas com o veículo em frente a uma blitz na Barra da Tijuca, na zona oeste. O artista foi acusado de planejar a situação para promover o lançamento do primeiro álbum. Ele estava com a carteira de habilitação suspensa e não poderia estar dirigindo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!