Moradores de Coelho Neto sofrem com acúmulo de lixo e sinais apagados

Os moradores da comunidade Jorge Turco, em Coelho Neto, na zona norte do Rio de Janeiro , estão enfrentando problemas com sinais apagados e acúmulo de lixo. A vizinhança reclama da sujeira que atrai ratos e insetos. A Comlurb afirmou que está substituindo caçambas por contêineres novos e garantindo rotinas efetivas de limpeza. Já a Cet-Rio não se pronunciou sobre as falhas.