Moradores sofrem com onda de assaltos em Duque de Caxias (RJ)

Os moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , estão sofrendo com a onda de assaltos. Imagens da câmera de segurança da rua registraram o momento de um dos crimes. Os bandidos estavam armados. A vítima afirmou que eles apontaram a arma para ela e o motorista do aplicativo. Ela mora há 40 anos no bairro e disse que a violência piorou muito na região. Moradores cobram mais segurança no local.