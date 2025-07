Moradores sofrem com onda de assaltos em São Cristóvão, zona norte do Rio

Em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro , os moradores estão alarmados com o aumento nos assaltos nas últimas semanas. Recentemente, um casal foi abordado por criminosos armados na rua General Argolo. A diminuição da presença policial tem sido uma preocupação constante. Câmeras de segurança captaram outro assalto na região, onde quatro bandidos armados cercaram um veículo em apenas 40 segundos. Um dos ocupantes, que preferiu não se identificar, desabafou: "Meus familiares também querem sair daqui porque está desumano."



