Motociclista de aplicativo é atropelado por carro na contramão na região metropolitana do Rio

Um motociclista de aplicativo foi atropelado por um carro em alta velocidade que trafegava na contramão no bairro Itaúna, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio . O motorista fugiu sem prestar socorro, deixando a vítima, Caio Rodrigues, de 24 anos, em estado gravíssimo.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato do impacto. Caio fazia uma curva quando foi atingido em cheio. O impacto o arremessou para o alto. A moto, comprada recentemente para sustentar a família, ficou destruída.

O pai da vítima, emocionado, contou que ainda restam cinco parcelas para quitar a moto. O motociclista foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde permanece internado no CTI com fraturas no fêmur e perfurações no baço e pulmão. Motociclistas de aplicativo e amigos de Caio se reuniram em frente ao hospital para prestar uma homenagem.