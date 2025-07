Motociclista de aplicativo é preso por estuprar turista paraense no Rio de Janeiro

O motociclista de aplicativo Diego Moraes Leite, 33 anos, foi preso na casa da mãe, no Sampaio, zona norte do Rio de Janeiro . Ele é acusado de estuprar uma turista do Pará que solicitou uma corrida em Copacabana com destino à Tijuca. Durante o trajeto, ele começou a tocar a vítima e desviou para outro local onde ocorreu o abuso.

Apesar de ter sido banido do aplicativo em que trabalhava devido a um crime anterior, continuou realizando corridas usando o cadastro de outra pessoa. Ele também está sendo investigado por outro caso envolvendo uma criança. As autoridades destacam a importância de as vítimas procurarem delegacias especializadas para registrar ocorrências de crimes sexuais.

