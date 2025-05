Motociclista morre ao cair de ponte na Ilha após ser atingido por carro de bandidos em fuga

Um tiroteio ocorreu na ponte que dá acesso ao Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro . Três criminosos foram baleados após policiais, que monitoravam a organização criminosa, serem atacados. Com os bandidos, foram apreendidos fuzis e coletes à prova de balas.

Um motociclista de aplicativo de 26 anos foi atropelado pelo carro dos bandidos e arremessado da moto, caindo sobre um veículo estacionado. A família de Mike aguardou por quase cinco horas a remoção do corpo. "Agora é ficar com a minha cunhada, dar força para ela e entregar na mão de Deus", disse a irmã da vítima.

