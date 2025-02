Motorista de app é alvo de tiros de fuzil após fugir de tentativa de assalto na linha Vermelha

Um motorista de aplicativo foi alvo de disparos de fuzil após escapar de uma tentativa de assalto na linha Vermelha, na Baixada Fluminense , no dia 25 de janeiro. Ele não ficou ferido.

Uma câmera acoplada ao painel do carro de aplicativo registrou a ação. O condutor passava pela altura de Duque de Caxias, quando foi fechado por criminosos que estavam em outro veículo. Ao tentar fugir, ele acabou batendo no veículo dos criminosos. A vítima conseguiu fugir de marcha ré.

Um automóvel similar ao usado no crime foi apreendido na última sexta-feira (31) durante uma operação na comunidade do Parque das Missões, que fica às margens da via expressa. A vítima acredita que é o mesmo carro usado no roubo.