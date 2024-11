Motorista é arrancado do carro e obrigado a deitar no chão durante assalto no Rio

Um motorista foi assaltado na rua Adriano, bairro Todos os Santos, na região do Grande Méier, na zona norte do Rio de Janeiro . A vítima foi cercada por criminosos armados, retirada do veículo e obrigada a deitar no chão.

O crime aconteceu a cerca de 300 metros de uma delegacia. Outras duas vítimas contaram que tiveram os carros roubados no mesmo dia pelos mesmos criminosos.

O motorista revelou ainda que perdeu ficou na mira de criminosos pela segunda vez em menos de dois meses e perdeu mais um carro: "Sou um prisioneiro na minha casa", desabafou.