Motorista embriagado causa acidente com duas mortes na Tijuca, zona norte do Rio

Alexander Campista Garcia Borges, de 31 anos, foi preso em flagrante após provocar um acidente fatal na Tijuca, no cruzamento das ruas Doutor Satamini e Professor Gabizo. Sob efeito de álcool, ele colidiu com um carro onde estavam Katia Teixeira, de 62 anos, e José Teixeira, de 68 anos, ambos falecidos.

Patrícia Siqueira, de 43 anos, a única sobrevivente do veículo, está em estado estável no hospital Souza- Aguiar. No carro de Alexander, Alanis Silva, de 36 anos, está em estado grave.

Testemunhas relataram a presença de uma mulher no local, e a polícia busca imagens para identificá-la.