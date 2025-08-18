Motorista embriagado causa acidente com duas mortes na Tijuca, zona norte do Rio
Acidente aconteceu entre as ruas Doutor Satamini e Professor Gabizo
Alexander Campista Garcia Borges, de 31 anos, foi preso em flagrante após provocar um acidente fatal na Tijuca, no cruzamento das ruas Doutor Satamini e Professor Gabizo. Sob efeito de álcool, ele colidiu com um carro onde estavam Katia Teixeira, de 62 anos, e José Teixeira, de 68 anos, ambos falecidos.
Patrícia Siqueira, de 43 anos, a única sobrevivente do veículo, está em estado estável no hospital Souza- Aguiar. No carro de Alexander, Alanis Silva, de 36 anos, está em estado grave.
Testemunhas relataram a presença de uma mulher no local, e a polícia busca imagens para identificá-la.
Copos com resquícios de álcool foram encontrados, e o material está sob perícia. A investigação está a cargo da 19ª DEP.
