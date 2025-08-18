Motorista sofre atentado na Barra da Tijuca com mais de 20 tiros

Um motorista foi alvo de um atentado na avenida Jornalista Tim Lopes, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro , durante a noite de domingo (17). Thiago Silva Pereira, de 37 anos, estava em um carro blindado, avaliado em pouco mais de meio milhão de reais, que levou mais de vinte disparos, muitos na região das maçanetas, a parte mais frágil do veículo.

Ele foi atingido no peito, na barriga, no glúteo e na perna, além de ter quebrado um braço, totalizando seis ferimentos. Thiago está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, em estado grave. A Polícia Civil investiga o caso e busca imagens de câmeras para identificar os autores do crime. O veículo passou por perícia e permanece na delegacia local. A área continua com policiamento reforçado.

