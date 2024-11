Mulher é atacada com dez golpes de facão por ex-namorado no Rio

Alessandra Rangel da Costa, de 41 anos, levou 10 golpes de facão pelo ex-companheiro, Rone do Cirilo do Nascimento, de 38 anos, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro . O homem executou ao menos dez golpes contra a vítima. Ela teve ferimentos no peito e na mão. A direção do Hospital Municipal Evandro Freire informa que o estado de saúde da paciente é estável.

A agressão só parou quando comerciantes se juntaram e arremessaram cadeiras no criminoso. Ele tentou fugir, mas foi impedido.

Contra Rone, existia um mandado de prisão por associação ao tráfico de drogas.

O casal estava separado há dois meses, mas continuava a trabalhar em um quiosque da praia juntos. Segundo amigos, mesmo recebendo ameaças do criminoso, Alessandra não registrou ocorrência na delegacia.