Mulher é presa por manter sobrinha de 15 anos em cárcere privado no Flamengo

Andréa Luisa Campos Martins dos Santos foi presa no bairro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro , acusada de manter sua sobrinha de 15 anos em cárcere privado. A prisão se deu após um mandado que incluía tortura, falsificação de documentos e racismo.

A investigação revelou que a adolescente sofria agressões físicas e psicológicas, além de ser obrigada a realizar tarefas domésticas sob condições precárias. A menina relatou os abusos na escola, mas as ações só foram tomadas após denúncia formal na delegacia. O caso também está sob investigação do Ministério Público.

aqui!