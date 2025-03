Mulher tentar retomar a vida ao lado dos filhos após ser presa por engano: 'Não consigo dormir'

A mulher presa injustamente em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro , já está em casa. Débora Cristina da Silva Damasceno ficou detida por três dias. Nesse período, ela ficou numa cela apertada com 25 detentas e teve o seu corpo marcado com picadas de percevejo.

A confusão só foi desfeita na audiência de custódia. Débora tinha quase o mesmo nome de outra mulher procurada da Justiça de Minas.

No último dia 15, ela foi recebeu voz de prisão ao procurar a delegacia para denunciar o companheiro por agressão. Ela chegou a ser transferida em uma viatura com outros presos do sexo masculino.

O advogado da família vai processar o estado por danos morais e psicológicos causados à Débora.

