Novo presidente do Tribunal de Justiça do Rio é empossado

O desembargador Ricardo Couto de Castro foi empossado como presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para o biênio 2025-2026, nesta sexta-feira (07). O magistrado sucede Ricardo Rodrigues Cardozo.

Além dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux e Gilmar Mendes, a solenidade teve a presença do governador Cláudio Castro, do prefeito Eduardo Paes e do presidente da Alerj Rodrigo Bacellar.