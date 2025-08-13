Operação da Polícia Civil investiga fraude em aplicativos de corrida no Rio de Janeiro

A Operação Rota Falsa está em andamento no Rio de Janeiro com o cumprimento de vários mandados de busca e apreensão. O esquema investigado envolve fraudes nos aplicativos de corridas por passageiros, utilizando contas falsas tanto para motoristas quanto para clientes. As corridas eram superfaturadas devido a inserções indevidas nas rotas. Motoristas recebiam os pagamentos normalmente enquanto falsos clientes não pagavam às plataformas. A Polícia Civil coleta provas para identificar todos os envolvidos.



