Operação termina com três traficantes presos e um morto na zona oeste do Rio Segundo as investigações, eles se preparavam para roubar veículos para invadir uma comunidade em Jacarepaguá

RJ no Ar|Do R7 11/02/2025 - 14h10 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h10 ) twitter

