Operações policiais e tiroteios em várias comunidades do Rio

A Polícia Militar realiza uma operação no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, com o 41º Batalhão de Irajá no comando, visando reprimir roubos de veículos e cargas.

Durante a ação, houve intensa troca de tiros, mas sem registros de prisões até o momento.

Além disso, tiroteios ocorrem em outras áreas, como Gardênia Azul e Andaraí, com a presença da Polícia Militar.