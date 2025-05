Padrasto é preso por torturar a enteada de quatro anos

Hamas /"> Israel

Israel Lima Gomes foi preso pela polícia da 37ª DP na Ilha do Governador, acusado de torturar e espancar sua enteada de quatro anos.

A criança, levada ao Instituto Pediátrico Martagão Gesteira, apresentava fraturas, perfuração no intestino e passou por quatro paradas cardíacas.

Frequentes agressões e humilhações também foram relatadas, como ser trancada no escuro e forçada a ingerir fezes. As autoridades encontraram mensagens entre a mãe e o agressor, onde ele justificava os atos dizendo "moldava a criança na dor". A mãe afirmou não denunciar por medo de ser morta. Israel tem antecedentes por violência doméstica e nega as acusações, alegando que as lesões eram de quedas.

A polícia também investiga maus-tratos contra as irmãs da vítima e a mãe da criança.

aqui!

A Justiça decretou a prisão de Israel por 30 dias, podendo enfrentar acusações de tortura e tentativa de homicídio.