Três homens foram presos num carro roubado após uma perseguição da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Jardim América, na zona norte do Rio , na madrugada desta sexta-feira (31). Um suspeito ficou ferido. A ação começou na via Dutra durante uma tentativa de abordagem. Moradores registraram a tentativa de fuga do bando.