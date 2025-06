Perseguição policial termina em grave acidente em Nova Iguaçu

Uma perseguição policial em Nova Iguaçu resultou em um acidente grave.

Quatro suspeitos, monitorados pela polícia por roubos de joias, estavam em uma picape que colidiu com uma moto no centro da cidade, causando incêndio no veículo.

O casal na moto conseguiu saltar antes da colisão;

o motorista teve ferimentos leves e a passageira fraturou o tornozelo.

Dois suspeitos, Michel Lúcio Ferreira e Jorge Nasciso da Silva, foram presos e reconhecidos por vítimas de roubos.