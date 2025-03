PM do RJ atinge marca de 500 prisões com auxílio de reconhecimento facial

A Polícia Militar do Rio de Janeiro chegou a marca de 500 prisões com o auxílio do reconhecimento facial. A marca foi atingida durante o Carnaval depois que um foragido da Justiça foi visto nos arredores do Centro Integrado de Comando e Controle, na região central do Rio , onde funciona o serviço.

Iago Araujo de Cavalcante respondia por violência doméstica, desacato e roubo. Somente no feriado, 12 criminosos foram presos com a ajuda do recurso.