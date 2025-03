PM realiza operação em comunidade na zona norte, após morte de policial

O segundo sargento Everton Brasil Pitombeira, de 42 anos, foi assassinado no sábado, ao entrar na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda. Ele saía para buscar sua enteada quando se perdeu e entrou na comunidade, onde criminosos abriram fogo ao verem um carro estranho. Apesar de tentar escapar, Everton colidiu com outro carro e foi morto pelos bandidos. Em operação na área, a polícia usou uma retro-escavadeira para remover barricadas, prendeu um suspeito e apreendeu uma arma. As investigações continuam pela delegacia de homicídios para identificar os autores do crime. O sepultamento do sargento ocorreu no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, onde parentes e amigos prestaram homenagens. Everton deixa uma filha de 7 anos.



