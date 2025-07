Polícia Civil desarticula principal ferro-velho clandestino da zona norte do Rio

Policiais civis da DRF, com apoio de agentes da DRFA e da DRFC, deflagraram mais uma ação da "Operação Caminhos do Cobre", nesta quinta-feira (17). O objetivo é desarticular o principal ferro-velho clandestino da zona norte do Rio de Janeiro , no Complexo da Pedreira. Até o momento, duas pessoas foram presas e houve apreensão de 10 toneladas de material metálico irregular.

De acordo com a DRF, o ferro-velho é administrado por dois irmãos. Ambos têm passagens por roubo de veículos, roubo de cargas e receptação qualificada, e mantêm vínculos com o tráfico de drogas da localidade, que oferece proteção e infraestrutura para o funcionamento do ferro-velho ilegal. Durante a investigação, o operador logístico do grupo foi preso em flagrante transportando mais de uma tonelada de cabos de cobre furtados de concessionárias.

Os agentes estão nas ruas na capital e na Baixada Fluminense para cumprir mandados de busca e apreensão, em endereços de pessoas físicas e jurídicas diretamente vinculadas ao estabelecimento clandestino e à cadeia de receptação.

