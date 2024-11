Polícia Civil desarticula quadrilha que aplica golpes em idosos; vítima perdeu R$ 1 milhão

A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que aplica golpes em idosos no Rio de Janeiro , em São Paulo, Ceará e no Pará. No último ano, o grupo movimentou R$ 6 milhões. Os criminosos entravam em contato com as vítimas por SMS e enviavam um link com desconto no cartão de crédito. Uma das vítimas, ao clicar no link, automaticamente perdeu R$ 130 mil. Na segunda parte do golpe, os criminosos ligavam para a vítima, se passavam pelo gerente do banco e alegavam que a vítima estaria fazendo parte de uma investigação da Polícia Federal. Para dar seguimento, o idoso teria que transferir todo o dinheiro que tinha na sua conta bancária. Uma vítima chegou a perder R$ 1 milhão com o golpe. Ao todo, oito pessoas já foram indiciadas e duas presas. A suspeita dos agentes é de que mais de 30 pessoas estejam envolvidas nessa organização criminosa.