Polícia Civil desmantela quadrilha especializada em fraudes eletrônicas no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro em conjunto com a Policia Civil do Mato Grosso, deflagrou na data de hoje a Operação Reversus, uma ação robusta e coordenada destinada a desmantelar uma organização criminosa interestadual especializada em fraudes eletrônicas, na modalidade conhecida como “falso intermediário”.

Estão sendo cumpridos 27 mandados de prisão preventiva, 24 mandados de busca e apreensão, o sequestro de bens no valor de até R$ 100 mil por investigado, e o bloqueio de contas bancárias, com valores que podem atingir R$ 2,7 milhões.

As diligências são realizadas de forma simultânea nos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Piauí e Minas Gerais, com o apoio operacional das Polícias Civis dos respectivos estados.

