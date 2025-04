Polícia Civil e Inea realizam operação contra empresas envolvidas em descarte ilegal no Caju

A Polícia Civil e o Ineia realizam a Operação Espurgo na região portuária do Rio de Janeiro para combater crimes ambientais. Estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão relacionados a empresas envolvidas em descarte ilegal de entulho.

As investigações, iniciadas em outubro, identificaram um depósito clandestino no Caju, operado pelo crime organizado. Dez empresas são suspeitas de desviar carregamentos que deveriam seguir para o Centro de Tratamento de Resíduos. A área está sendo urbanizada ilegalmente para expandir a comunidade do Parque Alegria.

