Polícia Civil e MP realizam operação contra milícia na Baixada Fluminense

Uma operação conjunta entre o Ministério Público e a Polícia Civil está em andamento na Baixada Fluminense para combater a ação de milicianos na região. Até o momento, três pessoas foram detidas, incluindo um policial civil ativo e um ex-servidor da Prefeitura de Queimados, que utilizava uma viatura oficial para facilitar atividades ilícitas, como o transporte de drogas e extorsão. A ação teve início após a prisão de três indivíduos com armas e roupas de policiais. A delegacia de Queimados, a 55ª DP, coordena a operação, buscando identificar mais envolvidos no esquema.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!