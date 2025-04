Polícia Civil investiga maus-tratos a bebê de 5 meses na Baixada Fluminense

A Polícia Civil investiga uma denúncia de maus tratos contra um bebê de cinco meses em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro .

A criança foi levada à UPA com lesões na cabeça, olho inchado e fratura no fêmur, após ficar sob cuidados de uma amiga da mãe. Testemunhas afirmam que o estado do bebê se agravou durante sua permanência na casa da babá.

A polícia aguarda exames para esclarecer se houve tentativa de homicídio. O casal, responsável pela criança, é investigado.

aqui!