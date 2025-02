Polícia Civil prende 'braço direito' do traficante Fernandinho Beira-Mar no RJ

A Polícia Civil prendeu um homem apontado como "braço direito" do traficante Fernandinho Beira-Mar. Roger Oliveira Fernandes, conhecido como Geraldão, é chefe do tráfico do Parque das Missões em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . De acordo com as investigações, ele está envolvido no ataque à 60ª DP (Campos Elíseos).

Foragido desde 2022, Geraldão foi detido quando pilotava uma moto roubada. Ele foi autuado por receptação e adulteração de veículo.

aqui!