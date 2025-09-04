Polícia Civil prende terceiro suspeito de assalto à casa dos ex-sogros de Bolsonaro em Resende
Dois outros envolvidos já tinham sido presos anteriormente; assalto aconteceu no dia 24 de agosto quando a ex-mulher de Bolsonaro foi rendida ao chegar em casa
A Polícia Civil prendeu o terceiro suspeito envolvido no assalto à casa dos ex-sogros do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Resende, no Rio de Janeiro. O criminoso tentou fugir e invadiu uma residência no bairro Cabral antes de ser detido. Dois outros envolvidos já tinham sido presos anteriormente no bairro Paraíso. Os agentes apreenderam armas e recuperaram bens das vítimas. O assalto aconteceu em 24 de agosto quando a ex-mulher de Bolsonaro foi rendida ao chegar em casa.
