Polícia Civil realiza operação contra expansão de facção criminosa na Chatuba de Mesquita

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes realizam, nesta quinta-feira (10), uma operação para combater a expansão territorial do Comando Vermelho em Mesquita, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro . O objetivo da ação é cumprir mandados de busca e apreensão, a fim de reunir informações que auxiliem em investigação em curso. Até o momento, um homem foi preso em flagrante e um adolescente infrator foi apreendido. Também houve apreensão de drogas.

As diligências são resultado de um minucioso trabalho investigativo desenvolvido pela DRE ao longo de sete meses, no bojo de um inquérito que apura a atuação de integrantes do CV na localidade da Chatuba de Mesquita. As medidas cautelares foram deferidas pela Justiça após robusta demonstração da estrutura e atuação da facção criminosa na região.

As investigações tiveram início após mapeamento do narcotráfico e extorsões que ocorriam na região, com instalação de barricadas em vias públicas, exploração de serviços essenciais, comércio de drogas e presença armada de narcomilicianos. As apurações demonstraram que uma das lideranças do Comando Vermelho na Baixada Fluminense montou uma verdadeira estrutura criminosa na região da Chatuba, com distribuição de tarefas e exploração da população local, além da venda ilegal de drogas.

