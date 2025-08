Polícia Civil realiza operação contra internet clandestina ligada a facções no Rio

A Polícia Civil realiza, nesta terça-feira (5), a "Operação Rede Obscura", que mira a exploração clandestina do serviço de internet em regiões da zona norte do Rio de Janeiro , com ligação direta às facções criminosas.

Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos alvos, na zona norte e na Baixada Fluminense. Até o momento, foram apreendidos um fuzil, duas pistolas, dinheiro em espécie, equipamentos eletrônicos e cabos utilizados pelas empresas. Duas pessoas foram conduzidas à delegacia.

No decorrer da apuração dos fatos, foi possível determinar a atuação de uma empresa, vinculada ao Comando Vermelho, operando na região do morro do Quitungo, e outra empresa com ligação ao Terceiro Comando Puro, com atuação predominante em Cordovil, Cidade Alta e adjacências.

