Polícia Civil realiza operação contra provedores clandestinos no Complexo do Alemão

A Polícia Civil realizou a operação "Cabo de Guerra" no Complexo do Alemão e na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro . Durante a ação, um veículo descaracterizado foi interceptado com materiais publicitários e equipamentos de internet. Um suspeito foi conduzido à Cidade da Polícia para prestar esclarecimentos.

As autoridades acreditam que traficantes ameaçaram empresas de internet legais na Praça Seca, em Jacarepaguá, para oferecer seus próprios serviços. Durante a operação, barricadas foram incendiadas, destacando a resistência criminosa.

