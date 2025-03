Polícia descobre central clandestina de internet administrada por Peixão no Complexo de Israel

Agentes da DDSD (Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados) descobriram uma central clandestina de internet no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro , durante uma operação para demolir o "resort" e a academia do chefe do tráfico . Segundo a Polícia Civil, o esquema era administrado diretamente por Álvaro Malaquias Santa Rosa, mais conhecido como Peixão. Os traficantes roubavam os equipamentos e expulsavam funcionários de provedores legalizados, que eram proibidos de atuar na região. O homem que gerenciava a falsa empresa de internet foi preso e deve responder por receptação qualificada.



