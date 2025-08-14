Polícia estoura laboratório de maconha com esquema de 'Delivery' de drogas

A polícia descobriu um laboratório para cultivo de maconha em uma casa em Nova Iguaçu. Durante a ação, foram encontrados 16 pés da planta, uma estufa com ambiente controlado, balança de precisão e material para embalar a droga.

Vinícius Nascimento dos Santos, já preso anteriormente por tráfico, e Luís Gustavo Pereira Alves, com anotação por desacato, foram presos enquanto se preparavam para realizar entregas na região metropolitana do Rio.

Eles utilizavam um sistema de entrega "delivery" para distribuir maconha de alta qualidade, como Skank e Ice.

As investigações prosseguem para identificar fornecedores das sementes utilizadas no cultivo.

