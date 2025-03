Polícia Federal desmantela esquema de tráfico de armas no sul do estado do RJ

A Polícia Federal deflagrou a Operação Polivalente para reprimir o comércio ilegal de armas, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. A ação incluiu três mandados de busca e apreensão em clubes de tiro em Barra do Piraí e Valença, no sul do estado do RJ, além da residência do administrador dos clubes.

As investigações revelaram irregularidades durante fiscalização, como uma declaração de instrutor sobre candidatos a posse de arma, que foi negada pelos mesmos, desencadeando um inquérito policial.

