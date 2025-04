Polícia identifica principal suspeito da morte de policial da Core

A Polícia Civil identificou o principal suspeito da morte de João Pedro Marquini, policial da Core, de 38 anos, durante tentativa de assalto na Estrada de Guaratiba, na noite do último domingo (30).

Rodinei Lima de Freitas, o RD, é um ex-miliciano que se uniu ao Comando Vermelho, e está envolvido em disputas territoriais na zona oeste do Rio de Janeiro .

Pouco antes do assassinato do policial, RD foi apontado como participante de um tiroteio em Antares, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Na fuga do local, os criminosos cruzaram com o carro de João Pedro Marquini, que foi morto após reagir.

Após o incidente, RD fugiu para a comunidade do Cesar Maia, um reduto do Comando Vermelho. Apesar de suas múltiplas passagens pela polícia, RD permanece em liberdade, aumentando as tensões nas áreas de conflito.

aqui!